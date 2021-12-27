Zıplayarak kaçan hırsızı havada yakaladılar

İstanbul Esenyurt’ta bir sitedeki markette hırsızlık yapan genç, kaçmaya çalışırken yakalandı. Tavırlarından şüphelenenlerin önünü kestiği hırsız, cebindekileri yere atıp kaçmaya başladı. Sitenin kapısına doğru hızla koşan hırsız, bariyerlerin üstünden atladığı sırada yakalandı.
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