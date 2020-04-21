Ziyarete kapanan Pamukkale beyazladı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, Türkiye'nin önemli turizm alanlarından biri. Yerli yabancı çok sayıda turistin ziyaret ettiği Pamukkale bugünlerde bembeyaz görüntüsüyle dikkat çekiyor. Çünkü turistik alan bir aydır virüs salgını nedeniyle ziyarete kapalı.

NTV 21.04.2020 - 11:00 | Son Güncelleme : 21.04.2020 - 11:35

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