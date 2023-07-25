Zonguldak'ta sağlık çalışanına dayak kamerada
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde özel bir hastanenin önünde sağlık çalışanının dövüldüğü anlar, güvenlik kamerası ile görüntülendi. İddiaya göre S.A., tedavi için oğlunu hastanenin acil servisine getirdi. Yapılan müdahale sırasında S.A. ile sağlık çalışanı C.T. arasında tartışma yaşandı. Hastane içerisinde başlayan tartışma, hastane önünde devam etti. S.A., büyüyen tartışmada sağlık çalışanına yumruk attı. Bu sırada hastane bahçesindeki güvenlik görevlileri olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.
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