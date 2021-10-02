Zorla mama aldıran 'Dilenci kedi'

İstanbul Kadıköy'deki bir markete giren 'Nokta' isimli kedi, mamaların bulunduğu reyon önünde dikkat çekici hareketler yaparak adeta zorla mama aldırıyor. Müşterilerin çektiği görüntülerle sosyal medyada da 'Dilenci kedi' olarak bilinen 'Nokta' mama reyonunun önünden ayrılmıyor. Mağaza müdürü Ayfer Küçük, günde 10 öğün yiyen kedinin müşterilere mama aldırmak için bir ayağını kaldırıp topal taklidi ve baygınlık geçirme numarası yaptığını söylüyor.
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NTV 02.10.2021 - 17:33| Son Güncelleme : 02.10.2021 - 17:52
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