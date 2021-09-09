Boşanma aşamasındaki eşi tarafından kaçırıldı

İstanbul Şişli'de bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında ailesinin gözü önünde zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı. Polis ekipleri ihbar sonrası Şilan Topal’ı kaçıran Mithat Topal ve beraberindeki 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
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NTV 09.09.2021 - 10:53| Son Güncelleme : 09.09.2021 - 11:02
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