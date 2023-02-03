Zürih-İstanbul seferinde 'çocuk tekme'sinden kavga çıktı
Zürih-İstanbul seferini yapmaya hazırlanan uçakta, arka koltukta oturan çocuğun öndeki koltuğu tekmelediği iddiasıyla iki aile arasında tartışma çıktı. Öfkelenen yolcu, çocuğun annesinin boğazını sıkınca uçaktaki diğer yolcular iki aileyi zor sakinleştirdi.
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