2. Dünya Savaşı'ndan kalma sığınaklar yeniden kullanılacak

Rusya'nın Ukrayna işgali sürüyor. Rus ordusu başkent Kiev'e ilerliyor. Yüzbinlerce Ukraynalı ise Lviv şehrine sığınmış durumda ancak Lviv'de de zaman zaman siren sesleri çalmaya başladı. Lviv'e yönelik saldırı ihtimaline karşı 2. Dünya Savaşı'ndan kalma sığınaklar hazırlanmaya başlandı. NTV ekibinden  Osman Terkan ve Cumhur Çatkaya sığınaklardan birine girdi.

Haberler - NTV 12.03.2022 - 17:14 | Son Güncelleme : 12.03.2022 - 17:25

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