30 füze atılan üste can kaybı 35’e yükseldi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında 18. güne girildi. Rus güçlerinin sabah saatlerinde 30 füze attığı Polonya sınırındaki askeri üste can kaybı 35’e yükseldi. Saldırıda 134 kişi de yaralandı. NTV ekibinden Osman Terkan, Polonya’ya sadece 25 km uzaklıktaki üste NATO’ya bağlı eğitmenlerin olup olmadığıyla ilgili son bilgileri aktardı. (Kamera:Cumhur Çatkaya)
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