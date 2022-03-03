40 Türk şoför Odessa'da mahsur

Ukrayna’nın liman kenti Odessa’ya giriş çıkışlar Rus donanmasının kontrolü altında... Bölgede yaklaşık 40 Türk TIR şoförü ise mahsur. Çatışma bölgesindeki şoförler, patlama seslerini duydukları anda TIR’ların altına girerek saklanmaya çalıştıklarını anlattı. (Haber:Beyzanur Özer)

Haberler - NTV 03.03.2022 - 17:43 | Son Güncelleme : 03.03.2022 - 17:57

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