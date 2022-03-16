50 bin nüfuslu Okhtyrka kenti harabeye döndü

Ukrayna’nın çoğunlukla büyük kentlerinden gelen bombardıman görüntüleri kadar küçük yerleşimlerden de gelen görüntüler şaşırtıyor. Ülkenin kuzeydoğusundaki Okhtyrka kentinde bombardıman sonucu ortaya dev bir krater çıktı. İddialara göre, vakum bombalarının da kullandığı saldırı adı az bilinen bu kenti dünya gündemine taşıdı. 50 bin nüfuslu kente yapılan bombardıman sonucu ortaya çıkan krater öyle büyük ki, bir kez daha savaşın şiddetini gözler önüne serdi.
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