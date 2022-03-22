76 yıllık tabuyu yıkarak nükleer saldırı düzenleyebilir mi?
Hiroşima ve Nagazaki'nin ardından dünya yeni bir nükleer saldırıya tanıklık edebilir mi? Uzmanlara göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle bu olasılık arttı. Ukrayna'da beklediği kadar hızlı bir zafere ulaşamayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silah kullanmasından endişe ediliyor. Amerikan The New York Times gazetesi, bu olasılığı mercek altına aldı.
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