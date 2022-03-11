85 çocuk kimlikleri kaybolduğu için başka ülkeye geçemiyor
Rusya’nın ilk ele geçirdiği bölgelerden Donbass’taki yurtlarda kalan çocuklar otobüslerle Lviv’e getirildiler. Kimini anne-babası terk etmişti, kimi ise ailesini Rus Ordusu’nun saldırılarında kaybetti. İşte en küçüğü 6, en büyüğe ise 17 yaşında olan o çocukların hikayesi... (Haber:Osman Terkan Kamera:Cumhur Çatkaya)
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