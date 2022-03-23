    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Aileler gözyaşları içinde vedalaşıyor

Ukrayna'dan sivillerin ülkeden kaçışı zorunlu vedaları da beraberinde getiriyor. Erkekler savaşmak için ülkede kalırken, çocuklar ve kadınlar başka ülkelere gitmek zorunda kalıyor. Tren istasyonlarında aileler bir daha görüşüp görüşemeyeceklerini bilmeden birbirlerine veda ediyor.

Haberler - NTV 23.03.2022 - 15:38 | Son Güncelleme : 23.03.2022 - 15:42

UKRAYNA SAVAŞI HABERLERİ