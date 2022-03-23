Aileler gözyaşları içinde vedalaşıyor

Ukrayna'dan sivillerin ülkeden kaçışı zorunlu vedaları da beraberinde getiriyor. Erkekler savaşmak için ülkede kalırken, çocuklar ve kadınlar başka ülkelere gitmek zorunda kalıyor. Tren istasyonlarında aileler bir daha görüşüp görüşemeyeceklerini bilmeden birbirlerine veda ediyor.
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