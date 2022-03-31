Ameliyat sonrası kedisiyle hastanede yaşamaya başladı
Rus ordusunun bombardıman altında tuttuğu Harkov’da hastaneler zor koşullarda hizmet veriyor. Doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları bombardıman altında ameliyatlara devam ediyor. Daha güvenli buldukları için ameliyat sonrasında evine gitmeyip hastanede yaşamaya başlayanlar var.
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