Aracını hızlı kullansa patlamanın ortasında kalacaktı
Ukrayna’nın Çernihiv kentinde arabasıyla yolda giden bir Ukraynalı az kalsın füze saldırısının hedefi oluyordu. Sokaklarda yavaş yavaş ilerleyen Ukraynalı aracını belki de biraz daha hızlı kullansa patlamanın ortasında kalacaktı. İşte araç kamerasının kaydettiği füze saldırısı ve Ukraynalının mucize kurtuluşu...
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