Askeri nakliye uçağında dua ederken görüntülendiler

Rusya’ya destek için Ukrayna’ya giden ve sonu görünmeyen bir konvoy halinde görüntülenen Çeçen askeleri bu kez askeri bir nakliye uçağında görüntülendiler. Görüntülerde Çeçen askerler, dini bir müzik eşliğinde dua ederken görülüyor. Kendisini Putin’in sadık bir askeri olarak tanımlayan Çeçen lider Ramazan Kadirov, Ukraynalılara hükümeti devirmeye çağrısı yapmıştı.

Haberler - ntv.com.tr 13.03.2022 - 13:28 | Son Güncelleme : 13.03.2022 - 13:32

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