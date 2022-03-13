Askeri nakliye uçağında dua ederken görüntülendiler
Rusya’ya destek için Ukrayna’ya giden ve sonu görünmeyen bir konvoy halinde görüntülenen Çeçen askeleri bu kez askeri bir nakliye uçağında görüntülendiler. Görüntülerde Çeçen askerler, dini bir müzik eşliğinde dua ederken görülüyor. Kendisini Putin’in sadık bir askeri olarak tanımlayan Çeçen lider Ramazan Kadirov, Ukraynalılara hükümeti devirmeye çağrısı yapmıştı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.