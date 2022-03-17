Azov Taburu, Rus tankının imha görüntülerini yayınladı

Ukrayna’da Rus birliklerine karşı savaşan Azov Taburu, Rus ordusuna ait tankları hedef almayı sürdürüyor. Taburun Mariupol’de iki Rus tankını imha ettiği anlara ait görüntüler paylaşıldı. İnsansız hava araçlarıyla çekilen görüntülerde vurulan tankların birinden Rus askerin kaçış anı da var.

Haberler - ntv.com.tr 17.03.2022 - 12:52 | Son Güncelleme : 17.03.2022 - 13:07

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