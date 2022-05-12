Azovstal Çelik Fabrikası’na düzenlenen saldırı kamerada
Rusya’nın Ukrayna saldırıları 78’inci gününde... Bölgeden yine saldırı haberleri geliyor. Mariupol’de direnişin son kalesi Azovstal Çelik Fabrikası’na düzenlenen saldırı an be an kaydedildi. Rus topraklarında da ilk kez bir sivil hayatını kaybetti.
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