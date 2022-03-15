Bebekleri Harkov’da doğan aile NTV’de

Rusya’nın Ukrayna saldırısı başladığında Harkov’da yaşayan Yelena Gürsoy hamile olduğu için tahliye trenine binememişti. NTV’ye röportaj verdikten 3 saat sonra Gürsoy ailesinin bir kız bebekleri oldu. Doğumdan birkaç gün sonra yola çıkan Gürsoy ailesi, 8 günlük yolculuğun ardından İstanbul’a ulaştı. NTV canlı yayınına konuk olan aile, yaşadıklarını anlattı. (Haber:Deniz Tüysüz)
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