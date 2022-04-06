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Bisikletli bir sivilin Rus askerlerince vurulma anı görüntülendi

Rusya’nın birliklerini çektiği Ukrayna’nın Buça kasabasından vahşet görüntüleri gelmeye devam ediyor. Rusya, sivillerin sokaklardaki cansız bedenlerini Ukrayna ordusunun yerleştirildiğini iddia etmişti. Yeni ortaya çıkan bir görüntüde Rus güçlerinin bisikletli bir sivile ateş açtığı görülüyor.

Haberler - NTV 06.04.2022 - 10:14 | Son Güncelleme : 06.04.2022 - 10:22

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