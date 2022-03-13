‘‘Bize ateş etmeye başladılar, arkadaşım Brent vuruldu’’
Rus güçleri Ukrayna’da Amerikalı gazetecilere ateş açtı. İrpin’de yaşanan olayda bir gazetecinin öldüğü, bir diğerinin ise yaralandığı bildirildi. Saldırıda yaralanan gazeteci, mesai arkadaşının öldüğünü bilmeden olay anını anlattı.
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