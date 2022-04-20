Brovary’de patlamamış füzeler tek tek imha ediliyor

Ukrayna saldırıları ikinci ayına yaklaşıyor. Ülkenin birçok kenti Rus bombardımanında ağır hasar gördü. NTV ekibinden Korhan Varol ve kameraman Cüneyt Ali Horozal, üç gün önce Rusya tarafından füzelerle vurulan Brovary şehrine gitti ve Ukrayna askerlerinin patlamayan mühimmatları imha işlemini görüntüledi.

Haberler - NTV 20.04.2022 - 16:47 | Son Güncelleme : 20.04.2022 - 16:56

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