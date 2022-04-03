Buça’da sivillerin cansız bedenleri sokaklarda

Ukrayna güçleri Rus askerlerinin çekildiği bölgelere giriyor ve bu bölgelerde insanın kanını donduran görüntülerle karşılaşıyor. Kiev yakınındaki Buça kasabasında olduğu gibi... NTV ekibinden Özden Erkuş ile kameraman Namık Okutan Buça kasabasındaydı ve sokaklarda sivillerin cansız bedenleriyle karşılaştılar.
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