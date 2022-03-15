Canlı yayında savaş protestosu

Rusya devlet televizyonu "Kanal 1" ekranlarında spikerin arkasında stüdyoya giren bir haberci "Propaganda'ya inanmayın, Ukrayna'da savaşı durdurun" yazılı pankart açtı. "Savaşa hayır" pankartında imza olarak "savaş karşıtı Ruslar" ifadesi dikkat çekti. Birkaç saniye içinde stüdyo görüntüsü kesilirken, spikerin arkasında pankart açan kişinin, kanalın Rusya haberlerinden sorumlu müdürü Maria Ovsyannikova olduğu iddia edildi. Maria Ovsyannikova, eylemden önce kaydettiği videoda, Rusya'nın propagandasına alet olduğu için utandığını söylerken, olayın ardından gözaltına alındığı ve polis tarafından sorgulandığı da gelen haberler arasında.

Haberler - İHA - NTV Haber 15.03.2022 - 00:03 | Son Güncelleme : 15.03.2022 - 00:20

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