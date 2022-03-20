Çarpıcı iddia: Ölü Rus askerleri Belarus’a gönderiliyor
Rusya’nın Ukrayna saldırıları sırasında ölen ve yaralanan Rus askerlerinin Belarus’un Gomel kentine taşındığı iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, üzerlerinde ‘V’ harfi bulunan askeri araçların, konvoy halinde Gomol kent merkezinden geçişi görülüyor. Belarus’taki muhalif basında yer alan haberlerde, şu ana kadar 2 bin 500’e yakın Rus askerinin cesetlerinin Gomel'e taşındığı, yaralı askerlerin de askeri araçlarla kente getirilerek tedavilerine devam edildiği belirtildi.
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