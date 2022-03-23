    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Çeçen askerlerin katıldığı çatışmanın görüntüsü ortaya çıktı

Rus ve Ukrayna güçlerinin mücadelesi bazı noktalarda artık sokak çatışması halinde sürüyor. Kiev'in hemen girişinde Çeçen kuvvetlerin katıldığı sıcak çatışma dakikalarca sürdü. Rusya'nın Donbass'ta vurduğu petrol işleme tesininin son hali ve donanmanın Sivastopol açıklarından attğı füzelerin görüntüsü de ortaya çıktı.

Haberler - NTV 23.03.2022 - 11:01 | Son Güncelleme : 23.03.2022 - 11:06

UKRAYNA SAVAŞI HABERLERİ