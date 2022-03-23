Çeçen askerlerin katıldığı çatışmanın görüntüsü ortaya çıktı
Rus ve Ukrayna güçlerinin mücadelesi bazı noktalarda artık sokak çatışması halinde sürüyor. Kiev'in hemen girişinde Çeçen kuvvetlerin katıldığı sıcak çatışma dakikalarca sürdü. Rusya'nın Donbass'ta vurduğu petrol işleme tesininin son hali ve donanmanın Sivastopol açıklarından attğı füzelerin görüntüsü de ortaya çıktı.
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