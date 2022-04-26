Çelik fabrikasının altındaki tüneller ilk kez görüntülendi
Mariupol’de Ukrayna askerlerinin büyük direniş gösterdiği çelik fabrikasının altındaki tüneller ilk kez görüntülendi. Sığınak olarak da kullanılan o tüneller nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin, orduya operasyonu iptal etme emri vermişti.
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