Çelik fabrikasının altındaki tüneller ilk kez görüntülendi

Mariupol’de Ukrayna askerlerinin büyük direniş gösterdiği çelik fabrikasının altındaki tüneller ilk kez görüntülendi. Sığınak olarak da kullanılan o tüneller nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin, orduya operasyonu iptal etme emri vermişti.

Haberler - ntv.com.tr 26.04.2022 - 11:33 | Son Güncelleme : 26.04.2022 - 11:50

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