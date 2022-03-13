Cenazenin geçişi sırasında sokaktaki herkes diz çöktü

Ukrayna’da Rus saldısında hayatını kaybeden Ukraynalıyı taşıyan cenaze aracının geçişi sırasında sokaktaki herkes diz çöktü. Hmelnistki kentinde kaydedilen görüntüleri, Ukraynalı diplomat Olexander Şerba twitter hesabından paylaştı.

Haberler - ntv.com.tr 13.03.2022 - 12:43 | Son Güncelleme : 13.03.2022 - 12:51

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