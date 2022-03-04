Çernihiv’de iki okul bombardıman sonrası harabeye döndü
Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal dokuzuncu gününde... Rusların Harkov, Çernihiv, Mariupol ve Kiev’in çevresindeki yerleşim yerlerine bombardımanı sürüyor. Dün geceden bu yana yapılan saldırılarda sadece Çernihiv’de 47 kişi öldü. Ruslar yerleşim yerlerini, apartmanları hatta okulları bile hedef alıyor. Çernihiv’de Rus saldırısıyla harabeye dönen okulun görüntüleri saldırıların dehşetini bir kez daha gözler önüne serdi.
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