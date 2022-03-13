Çernihiv’de infilak etmeyen bombayı ekipler çıkardı

Ukrayna'nın Çernihiv kentinde bir eve düşen ve infilak etmeyen bomba, uzman bir ekip tarafından çıkarıldı. Ukrayna Acil Durum Servisi, görüntüleri paylaşarak ‘‘OFAB-500 tipi bomba, Çernihiv’deki ekiplerimizce çok dikkatli yürütülen bir çalışmayla başarılı şekilde evden çıkarıldı’’ açıklamasını yaptı.

Haberler - ntv.com.tr 13.03.2022 - 15:51 | Son Güncelleme : 13.03.2022 - 16:06

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