Çernihiv'de mahsur kalanlar şehirde yaşananları anlattı

Ukrayna'nın kuzey bölgesinde yer alan Çernihiv, bombardıman altında. Kentte yaşayanlar, Rus askerlerinin şehir merkezine ve sivillerin bulduğu noktalara füze atışı yapıldığını söyledi. Çok sayıda sivilin yaralandığı ve öldüğü belirtiliyor. Çernihiv'de mahsur kalanlar NTV'ye son durumu anlattı.(Haber: Beyzanur Özer)

Haberler - NTV 04.03.2022 - 12:10 | Son Güncelleme : 04.03.2022 - 15:48

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