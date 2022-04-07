Çocuklar harabeye dönmüş binaların önünde oynuyor

Ukrayna askerleri, Başkent Kiev’e yakın bir noktada bulunan Borodyanka kentinde yeniden kontrolü sağladı. Ancak Rusya’nın haftalarca devam eden saldırıları sonucu kent harabeye döndü. Rus askerlerinin çekilmesi sonrası yeniden çocukların seslerinin sokaklarda duyulduğu kentteki durumu Anadolu Ajansı fotomuhabiri Metin Aktaş görüntüledi. (Haber:Emirhan Ergen)
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