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Çocuklarını geride bıraktı, bir tek ablasını kurtarabildi

Antalya'da yaşayan Ukraynalı Valentina Garipova savaşın başlamasının ardından ağabeyi ve ablalarını Türkiye'ye getirmek için Ukrayna'ya gitti. Ancak Garipova, bombalı saldırılarda ağabeyi ve ablasının öldüğünü öğrendi. Sağ kalan ablasını alan kadın Türkiye'ye döndü. Ancak Ukraynalı kadın iki oğlunu savaşması için Ukrayna'da bıraktı.

Haberler - NTV 24.03.2022 - 14:51 | Son Güncelleme : 24.03.2022 - 15:01

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