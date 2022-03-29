Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Rusya ve Ukrayna heyetleriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da müzakere yapan Rusya ve Ukrayna heyetleriyle görüştü. ‘‘Ateşkes için artık somut sonuçlar alınmalı’’ diyen Erdoğan, dünyanın İstanbul’dan gelecek müjdeli haberleri beklediğini söyledi.
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