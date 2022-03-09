Doğuş İnşaat, Ukrayna’daki çalışanlarının ailelerini misafir edecek
Ukrayna’daki savaştan kaçan ailelerin bazıları Türkiye’ye geliyor. Doğuş İnşaat, Ukrayna’da köprü projesinde görevli çalışanların ailelerini İstanbul’a getirdi. Aileler Ukrayna tekrar güvenli hale gelene kadar misafir edilecek. (Haber:Korhan Varol Kamera:Önder Gündoğdu)
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