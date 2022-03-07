Elinde topla geldi ''Haydi oynayalım'' dedi

Canlı yayınlarda üstüne mermi ve bomba yağan meslektaşlarımız "ara vermek zorundayız", diyerek güvenli bir noktaya sığınırken, bazıları da yayına yansıyan kimi olaylardan memnun görünüyor. Polonya'daki Budomierz sınır kapısında Ukraynalı mültecilerin durumunu anlatan MSNBC muhabirine bir kız çocuğu elindeki topla gelip "haydi oynayalım", diyor. Yaşanan tüm bu acılara rağmen yüzündeki gülümse silinmemiş bu küçük çocuğun hatırını kırmayacağını söyleyen muhabir; bu durumu bir canlı yayında içini ısıtan en güzel olay olduğunu söylüyor.
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