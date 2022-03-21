Enkaz altındaki sivilleri kurtarmak için zamanla yarıştılar

Rusya, Ukrayna saldırılarının 26’ncı gününde Kiev çevresine bomba yağdırmaya devam ediyor. Bombardımanda Podilskyi semtindeki bir alışveriş merkeziyle apartmanlar vuruldu. En az 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alışveriş merkezinin enkazında kalan sivilleri kurtarmak için mücadele etti.

Haberler - ntv.com.tr 21.03.2022 - 12:49 | Son Güncelleme : 21.03.2022 - 12:54

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