Enkaz altındaki sivilleri kurtarmak için zamanla yarıştılar
Rusya, Ukrayna saldırılarının 26’ncı gününde Kiev çevresine bomba yağdırmaya devam ediyor. Bombardımanda Podilskyi semtindeki bir alışveriş merkeziyle apartmanlar vuruldu. En az 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alışveriş merkezinin enkazında kalan sivilleri kurtarmak için mücadele etti.
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