Eşi ve kızını kurtarmaya çalışıyor

Savaşın pençesindeki Ukrayna'da insani dram her geçen gün artıyor. Bugüne kadar bir milyondan fazla kişi ülkeden kaçmayı başardı. Ancak mahsur kalan yüzbinlerce kişinin ölümle yaşam arasındaki mücadelesi sürüyor. 5 yaşındaki Yasmin ve annesi İnna Yaşar o mücadeleyi verenlerin arasında. Türkiye'de bulunan ve ailesini kurtarmak için her yolu deneyen baba Engin Yaşar NTV'ye konuştu. (Haber: Ahmet Örsoğlu)

Haberler - NTV 07.03.2022 - 15:48 | Son Güncelleme : 07.03.2022 - 15:55

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