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Esir alınan Rus askerlerin vurulduğu iddia edildi

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Kiev’de çekildiği iddia edilen görüntülerde Ukrayna askerleri, esir alınan Rus askerlerine ateş ederken görülüyor. Ukrayna cephesinden yapılan açıklamada görüntülerin ‘sahte’ olduğu savunulurken, esirlere yönelik yasa dışı muameleye asla müsamaha gösterilmeyeceği, yasaları çiğneyenlerin cezalandırılacağı vurgulandı.

Haberler - ntv.com.tr 29.03.2022 - 12:29 | Son Güncelleme : 29.03.2022 - 12:42

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