Hamile kadın ve bebeği kurtarılamadı

Rusya’nın, Mariupol kentindeki kadın doğum hastanesine düzenlediği saldırıda ağır yaralanan ve sedyeyle taşınan hamile bir kadın, savaşın sembollerinden biri olmuştu. Saldırının hemen ardından götürüldüğü bi başa hastanede doğum yapan kadın ve bebeği öldü. Doktorlar, bebeğinin öldüğünü duyunca, acı içinde kendilerine ‘‘beni de öldürün’’ dediğini anlattı.

Haberler - NTV 14.03.2022 - 14:26 | Son Güncelleme : 14.03.2022 - 15:43

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