Harkov’daki askeri okul Rus bombardımanıyla harabeye döndü

Avrupa Uzmanlar Birliği’nde araştırma direktörü olarak görev yapan Maria Avdeeva, Harkov kentindeki yıkımı görüntülendi. Avdeeva’nın sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde askeri bir okul bölgesini harabeye döndüğü görülüyor. Avdeeva ‘‘Putin bu savaşı bitirdiğinde ya da biz ona bitirttiğimizde insanlar buraya nasıl dönecek?’’ diye sordu.

Haberler - ntv.com.tr 09.03.2022 - 15:57 | Son Güncelleme : 09.03.2022 - 17:33

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