Hastane koridorlarında cansız bedenler

Dünya Sağlık Örgütü, Ukrayna’da savaş başladığı günden bu yana 43 hastane ve tıbbi yardım merkezinin vurulduğunu duyurdu. Bunlar arasında biri var ki; savaşın yıkımına belki de en fazla maruz kalan. Burası, Mariupol’deki bölge hastaneleri işlevsiz kaldığı için artık ayakta kalan son hastane... Bu küçük hastanede kaydedilen görüntüler, savaşın dehşetini gözler önüne seriyor.
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