Havan topu saldırısında anne ve iki çocuğu öldü

Rus güçleri İrpin’den kaçış sırasında sivillerin kullandığı köprünün yakınına havan topu attı. Görüntülerde, patlamanın olduğu yerin yakınında dört kişilik bir ailenin yere yattığı ve askerlerin yardım için onlara doğru koştuğu görülüyor. Saldırıda anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti, baba ise ağır yaralandı. Birleşmiş Milletler, savaşın başladığı günden bu yana 25’i çocuk 364 sivilin yaşamını yitirdiğini, 759 kişinin de yaralandığını açıkladı.
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