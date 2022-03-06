Her gün yüzlerce Ukraynalı için yemek yapıp sığınaklara ulaştırıyorlar

Savaşın pençesindeki Ukrayna’da restoranlar, cafeler ve fırınlar ilk günden beri hizmet dışı... Biri hariç... Başkent Kiev’de faaliyet gösteren bir Türk restoranı dışardan kapalı gibi görünse de mutfak da sürekli yemek pişiriliyor ve o yemekler sığınaklara, hastanelere ulaştırılıyor. NTV’ye konuşan restoran sahibi Onur Hekim ‘’20 yıldır bu ülkede yaşıyorum. Son ana kadar buradan çıkmayı düşünmüyorum’’ dedi. (Haber:Ahmet Örsoğlu)

Haberler - NTV 06.03.2022 - 14:51 | Son Güncelleme : 06.03.2022 - 15:05

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