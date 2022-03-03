Herson’daki Rus askerleri takas yapmaya çalışıyor

Kiev ve Harkov’da Rus kuşatması sürerken, Karadeniz’e yakın bölgelerde de şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Rus Ordusu günlerdir stratejik Herson kentinde kontrolü sağlamaya çalışıyor. Şehrin girişindeki bazı bölgeler Rus güçlerinin eline geçti. Cenişke Kırım Tatar Derneği Başkanı Nariman Ablaz, ‘‘Rus askerleri sefil halde. Halktan mazot karşılığında yemek ve giyecek istiyorlar’’ dedi. (Haber:Ahmet Örsoğlu)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.