Herson’daki Rus askerleri takas yapmaya çalışıyor

Kiev ve Harkov’da Rus kuşatması sürerken, Karadeniz’e yakın bölgelerde de şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Rus Ordusu günlerdir stratejik Herson kentinde kontrolü sağlamaya çalışıyor. Şehrin girişindeki bazı bölgeler Rus güçlerinin eline geçti. Cenişke Kırım Tatar Derneği Başkanı Nariman Ablaz, ‘‘Rus askerleri sefil halde. Halktan mazot karşılığında yemek ve giyecek istiyorlar’’ dedi. (Haber:Ahmet Örsoğlu)

Haberler - NTV 03.03.2022 - 14:14 | Son Güncelleme : 03.03.2022 - 16:32

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