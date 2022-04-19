İHA’nın tespit ettiği Rus konvoyunun imha edildiği anlar
Ukrayna’nın Mariupol kenti haftalardır bombardıman altında... Rusya stratejik konumdaki bölgede kontrolü ele aldığını açıklamıştı ancak kentte hala güçlü bir direniş var. Konvoy halinde ilerleyen Rus askerleri insansız hava aracı ile tespit edildi ve konvoy ağır silahların, el bombalarının hedefi oldu.
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