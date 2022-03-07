İrpin’de gazetecilerin bombalardan kaçtığı anlar

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarında 12. güne girildi. Rus birlikleri başkent Kiev’e sadece 5 km uzaklıkta. Kiev’in yakınındaki Irpin’de yerleşim yerlerine dün bombalar yağmış ve planlanan tahliyeler gerçekleştirilememişti. Kentten gelen son görüntülerde gazetecilerin Rus bombardımanından kaçtıkları anlar var.
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