İrpin’de gazetecilerin bombalardan kaçtığı anlar

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarında 12. güne girildi. Rus birlikleri başkent Kiev’e sadece 5 km uzaklıkta. Kiev’in yakınındaki Irpin’de yerleşim yerlerine dün bombalar yağmış ve planlanan tahliyeler gerçekleştirilememişti. Kentten gelen son görüntülerde gazetecilerin Rus bombardımanından kaçtıkları anlar var.

Haberler - ntv.com.tr 07.03.2022 - 11:37 | Son Güncelleme : 07.03.2022 - 11:54

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