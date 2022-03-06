İrpin’de kaçan sivillerin başlarına bomba yağdı

Rus güçleri Kiev’e sadece 20 km uzaklıktaki İrpin’de kontrolü tamamen ele geçirmiş durumda... Rus bombardımanı sırasında çok sayıda sivil evlerinden çıkarak bölgeyi terk etti. Askerler de sivillerin kaçmasına yardımcı oldu. Görüntülerde, komşusunun evine bomba düşen bir Ukraynalının panikle evinden çıktığı sırada çok yakınına bir bombanın düştüğü anlar da var.
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