İşte ‘‘40 günlük cehennem’’ mesajıyla paylaşılan görüntüler
Ukrayna’nın ünlü askeri taburu Azov, Mariupol kentinin son halini havadan görüntüledi. Mariupol Belediyesi görüntüleri, ‘‘Mariupol’deki 40 günlük cehennem’’ mesajıyla paylaştı. Görüntülerde, hayalet kente dönen Mariupol’de çok sayıda binanın yerle bir olduğu ve kentin üzreinden dumanlar yükseldiği görülüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mariupol’deki Türk ve diğer ülke vatandaşlarının tahliyesi konusunda, Rusya ve Ukrayna ile koordineli olarak çalışmaların devam ettiğini açıkladı ve ‘‘Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz’’ dedi.
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