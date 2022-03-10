İşte çocuk hastanesinde bombardıman sonrası yaşananlar
Rus bombaları bu kez bir çocuk hastanesini hedef aldı. Ukrayna, Mariupol kentindeki hastaneye düzenlenen saldırının, geçici ateşkes sürerken düzenlendiği açıkladı. Devlet Başkanı Zelenski’nin ‘vahşet’ dediği saldırının ardından hastane harabeye döndü. Ukraynalı bir askerin annesini arayan çocuğu sakinleştirmeye çalıştığı anlarda yaşanan yeni bir bomba korkusu ve yaralanan hamile kadının kurtarılması için verilen çaba, savaşın acı yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.
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